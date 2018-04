Logica: BMW met 4-cilinder turbomotor

Door: BV

BMW gaat z'n modellen uitrusten met geblazen viercilinder benzinemotoren. Dat lijkt logisch, want het merk heeft nu al geblazen 6- en 8-cilinders in het gamma én bouwt nota bene een viercilinder turbomotor voor gebruik in de Mini Cooper S en John Cooper Works.

Door viercilinder benzinemotoren in de neus van BMW's te leggen, kunnen die centrales een groter vermogensbereik aan. Een voordeel want ze zouden (op papier althans) minder brandstof vragen dan zescilinder met een gelijk vermogen. De toekomst van BMW's legendarische zescilinder lijnmotor staat evenwel niet ter discussie. Die motoren blijven in de voorzienbare toekomst in de catalogus, al zou het kunnen dat ook die aan één of meer turbo's gepaard worden om de meest veeleisende klanten te dienen. BMW schrapte eerder al z'n V12 en verminderde de productie van z'n achtcilindermotoren omdat de vraag ervan terugliep.