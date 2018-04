Chrysler wil van Viper af

Door: BV

Chrysler denkt dat z'n legendarische Viper sportwagen in een doodlopend straatje is beland. Enerzijds heeft het nog steeds zwaar noodleidende concern weinig zin om zich nog in een geldverslindend prestigeproject te storten dat bovendien door allerlei econmische (lees: de hoge brandstofprijzen) en ecologische (lees: de almaar trengere milieureglementering) onder druk komt te staan. Neen, Chrysler heeft ander katten te geselen. Het wil de komende twee jaar liefst 9 nieuwe modellen op de markt brengen, het investeert in een betere kwaliteit van z'n producten en het zal het bestaande gamma tegen het licht houden om meer klanten met minder modellen te bedienen. De Viper die in 1992 het levenslicht zag, krijgt dus geen opvolger. Bij Chrysler loopt de productie nog hooguit tot 2011. Dan is de sluiting van de productievestiging voor de Amerikaanse bolide aangekondigd.

Maar er is meer. Chrysler kan elke cent gebruiken. Het is dan ook zonde om de know-how en de plannen voor de Viper in een schuif te laten verstoffen. Terwijl je ze ook zou kunnen verkopen. Het concern liet enkele weken geleden een niet zo discreet ballonnetje op. En inmiddels blijkt dat er zich reeds minimaal vier kandidaten hebben gemeld. Namen noemt Chrysler niet, maar het gaat alvast om twee Amerikaanse nichespelers -wellicht de tuners Roush en Saleen- en twee buitenlandse kandidaten. Die komen niet uit Europa; er wordt getipt op het Midden-Oosten -dat weinig onder hoge brandstofprijzen leidt- en India.