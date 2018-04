Porsche Panamera met de neus buiten

Door: BV

P

orsche's vierdeurs coupé is klaar. De laatste maanden wordt het model her en der onder camouflagekledij gespot en vandaag heeft het merk beslist de neus van het model buiten te steken. De teaser is voor het overige geheel wars van extra informatie. Die wordt wellicht over twee weken vrijgegeven. De Panamera wil het opnemen tegen de Maserati Quattroporte en mag ook de degens kruisen tegen de Rapide die Aston Martin in ontwikkeling heeft.