Productieversie Chevrolet Volt (upd)

Door: BV

Chevrolet heeft zopas z'n nieuwe Volt onthuld. Het is de eerste hybride auto van General Motors die ook alleen elektrisch kan functioneren (over een afstand van maximaal 60km). Eerder al waren enkele foto's gelekt en nu heeft het bedrijf details over de productieversie vrijgegeven. Daarbij horen ook officiële beelden. De Volt debuteert op het Autosalon van Parijs en zal zowel in de VS als in Europa gecommercialiseerd worden. Wanneer we het model hier bij de dealer mogen verwachten is nog koffiedik kijken, de productie van de modellen voor de Amerikaanse markt start eind 2010.

Om de actieradius te maximaliseren (dus het verbruik te beperken) besteedde GM bijzonder veel aandacht aan de luchtweerstand van het model. Dat uit zich in een gesloten grille aan de voorzijde, taps toelopende hoeken, scherpe lijnen aan de achterkant, een spoiler en de hoek waaronder zowel de voor- als de achterruit geplaatst zijn.

De Volt zal plaats bieden aan vier personen. En Chevrolet trekt resoluut de hoogtechnologische kaart. Zo wordt een 7-duims informatiedisplay standaard, zullen klimaatregeling en infotainment (lees: de geluidsinstallatie en het navigatiesysteem) middels een aanraakgevoelig scherm bediend worden en kijkt de bestuurder op een naar wens te configureren digitaal instrumentarium.

Zoals gezegd maakt de Volt gebruik van een elektrische aandrijflijn. Voor trips tot 60 kilometer wordt die zelf alleen door de elektromotor aangedreven. Daarna zorgt een benzine-aggregaat (dat ook E85 bio-ethanol lust) voor de stroomvoorziening. Daardoor kan de Volt "enkele honderden" kilometers verder geraken. De accu van de Volt kan ook in het stopcontact opgeladen worden. De Volt één nacht aan de netstroom hangen kost volgens GM minder dan één euro en een volledige laadbeurt duurt nooit meer dan 3 uur. De elektromotor levert een equivalent van 150pk en 370Nm trekkracht. Dat is voldoende voor een topsnelheid van 161km/u. Door het ontbreken van motorgeluid, hoort de Volt ook een comfortabel stille rijomgeving te bieden.