an Lamborghini verwachten we op het Autosalon van Parijs niets minder dan vuurwerk. Het doek gaat er van een nieuwe creatie van het stijlhuis. Daarover geeft het merk nog absoluut niets vrij, behalve dit ene plaagbeeld. Daarop is een stuk van de achterbumper van de misterieuze Lambo te zien, met een dubbele trapeziumvormige uitlaat en een diffuser in carbon. Meer wil het sportwagenmerk voor 2 oktober niet kwijt.