Ford Focus ST Mountune met 260pk

ord nijpt uit de 2,5l grote turbomotor van de Focus ST een vermogen van 225pk. Dat is allesbehalve kinderachtig, maar van de Britse Ford-importeur mocht dat toch nog wat meer zijn. Die heeft daarom de handen in elkaar geslagen met Mountune, een bedrijf dat een reputatie heeft opgebouwd met snoeihard rijdende auto's. Even diep op de bodem van de cilinders kijken, leverde meteen 260pk op. Om dat nog enigszins efficiënt op het asfalt te krijgen, werd het onderstel herzien. De ophanging is stugger en lager, wat ook een directer stuurgedrag oplevert. De prestaties tillen zichzelf ook naar een hoger plan. De sprinttijd van de standaard ST bedraagt 6,5 tellen. De Mountune kan het in 5,9 seconden. Het model is verkrijgbaar via het officiële dealernet, maar alleen in de UK.