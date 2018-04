Compacte sedan; City van Honda

Door: BV

In West-Europa is er geen markt voor een kleine sedan. Wij houden te veel van drie- en vijfdeursmodellen. Maar in het Oostblok, grote delen van Azië en enkele Zuiderse landen is geen banvloek over het traditionele koetswerktype uitgesproken. En daar kan het dus wel. Op het Autosalon van Istanboel debuteert een kleine vierdeurs Honda, de City. Die bestond eerder al maar is nu door de Japanners geheel herwerkt. Dit is het resultaat.

Onder de kap zit een pittige 1.4l benzinemotor. Die is goed voor 100pk. De klant heeft de keuze tussen een handbediende vijfbak die een sprinttijd van 11,7 tellen mogelijk maakt en een automatische variant met vier verhoudingen die 14,5 tellen de tijd neemt.