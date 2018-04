Mysterieuze Citroën GT in Parijs

Door: BV

N

ieuws van Sony over Citroën. De Japanse elektronicagigant stuurde vandaag immers informatie rond over de volgende editie van z'n populaire racegame Gran Turismo Prologue voor de Playstation 3 spelcomputer. Daarin zal een GT van Citroën te zien zijn en die zal debuteren op het Autosalon van Parijs. Sony gaf meteen deze teaserfoto vrij, maar wijzer worden we daar uiteraard niet van. Het is onduidelijk of de Citroën in tastbare vorm, dan wel alleen virtueel gecreëerd werd en of het toevallig niet om de eerder aangekondigde Hypnos (zie het Auto55.be nieuwsarchief) gaat. Dat is een cross-over die weliswaar behoorlijk wat trekken van een coupé heeft. Wordt vervolgd...