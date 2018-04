Maserati Gran Turismo MC Corse

Door: BV

at de Italianen op dit eigenste ogenblik naar Parijs overbrengen is een hele mond vol. Maserati zal op het Autosalon immers uitpakken met een studiemodel, de Gran Turismo MC Corse Concept, voorstellen. Op de weg zullen we die niet al te gauw zien, maar hij schopt het wellicht tot het circuit. Daarvoor is hij bedoeld.De MC Corse lijkt wel op de Gran Turismo, maar z'n koetswerk heeft er niet meer mee gemeen. Om aerodynamische redenen is niet alleen de vorm bijgeschaafd, maar zijn ook lipjes, schorten, vleugels en happers allerhande toegevoegd. En uiteraard is het model gestript. Z'n vermogen van 450pk, ligt dan wel slechts 20pk boven dat van een productie Gran Turismo S, dit is een pluimgewicht. Meer details heeft Maserati nog niet vrijgegeven.