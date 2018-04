VW Golf VI GTI

Door: BV

De details van de VW Golf VI zijn gelekt, een week voor z'n première op het Salon van Parijs. Het zal nog tot de zomer van 2009 duren tot de GTI bij de dealer staat. De potige middenklasser vertoont heel wat overeenkomsten met z'n voorganger. Zo wordt de GTI onveranderd aangedreven voor een 2.0l TFSI viercilinder turbomotor. Ditmaal bedraagt het vermogen 211pk en is er 280Nm trekkracht voorradig. Dat wordt door een handbediende zesbak of een DSG- met even veel verhoudingen geleid. De voorwielen zorgen nog steeds voor de aandrijving, al krijgen ze ditmaal hulp van een elektronisch gestuurd differentieel. Dat moet de tractie van de gemartelde voortrein nog verbeteren. De ophanging krijgt een aangepaste afstelling; stugger en dik 2cm dichter bij het asfalt. De ‘hot hatch' sprint in het beste geval in 7,2 tellen naar de 100 en houdt het pas bij 239km/u voor bekeken. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 7,5l/100km.

Het uiterlijk herneemt de typische kenmerken van de GTI, met onder meer een rood lijntje in de grille, maar ditmaal stelt VW zich een tikkeltje minder bescheiden op. Dat is te zien aan de breed uitgesmeerde luchthapper in de voorbumper (wat vooral een optisch effect is), opvallende velgen, een achterbumper die trekken van een diffuser vertoont en een twee uitlaatpijpjes die zo ver mogelijk uit elkaar staan. Respect voor de traditie is er ook aan de binnenzijde. De GTI komt standaard immers met een ruitjesbekleding voor de contactvlakken van het zitmeubilair (zwart leder is optioneel). Stuurwiel, versnellingspook en handrem zijn met leder bekleed en met rood stiksel afgewerkt.