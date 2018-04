Drie Eco-Kia's in Parijs

Door: BV

Parijs neemt niet alleen de Soul mee naar Parijs. Het merk onthult er ook nog drie milieuvriendelijke versies. Van de Cee'd zijn dat de Hybrid en de ISG (Idle Stop & Go). De eerste wordt aangedreven door een 1.6l benzinemotor die wordt bijgestaan door een 15kW sterke elektromotor. Het gaat om een prototype dat dusver een CO2-uitstoot van 114gr/km heeft laten optekenen. De Kia Cee'd ISG beschikt over een stop/start-functie die de motor bij stilstand automatisch stillegt en weer tot leven wekt zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken. Het systeem levert een brandstofbesparing tot 15% op en zal in de loop van volgend jaar z'n intrede maken op de benzinemodellen uit het Cee'd-programma.

De fonkelnieuwe Soul, die z'n Werelddebuut beleeft in Parijs, hult zich ook in een ecologisch kleedje. De hybride-technologie van de Cee'd kan immers ook in de nieuwe eigenzinnige vijfzitter van het merk gelepeld worden. Het gaat om dezelfde 1.6l benzinecentrale en 15kW sterke elektromotor. De Soul is wel een tikkeltje minder zuinig dan de Cee'd; z'n uitstoot bedraagt 117gr/km (of 4,9l/100km brandstofverbruik). Maar de Soul maakt wat goed met originaliteit. Het merk heeft voor de gelegenheid de motorkap uitgevoerd in transparant plastic.