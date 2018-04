Officieel: Estoque is 4-deurs Lambo

Door: BV

Na niet minder dan vier plaagbeelden zijn dan nu de eerste beelden van de vierdeurs Lamborghini vrijgegeven. Het model luistert naar de naam Estoque - en dus niet Urus zoals verschillende media berichtten - is een studiemodel maar een productieversie zal over hooguit twee jaar de strijd aangaan met de Aston Martin Rapide, Porsche Panamera en Maserati Quattroporte. Ditmaal koos Lamborghini niet voor de naam van een legendarische stier of stierenras, maar het blijft wel bij de les. ‘Estoque' is het zwaard dat door de stierenvechter gebruikt wordt om tussen de schouderbladen door in het hart van de stier te steken. De concurrentie is gewaarschuwd...

Lamborghini lijkt te mikken op de absolute top van het nieuwe segment. Tussen de voorwielen van de liefst 5,15m lange berline, lepelt het immers de 560pk sterke V10 uit de Gallardo LP 560-4. En het model heeft ook nog eens permanente vierwielaandrijving. De inzittenden zitten in vier individuele sportief gesneden zetels en de bestuurder kijkt aan tegen een cockpit die net als het uiterlijk (dat trekken van de nu al epische Reventon leent) behoorlijk op die van een gevechtsvliegtuig geïnspireerd is. Lamborghini maakt overigens meteen gewag van alternatieven voor de aandrijflijn. In deze van CO2 doordrenkte dagen denken we dan meteen aan een hybride, maar moederbedrijf Audi heeft ook enkele diesels op het schab liggen die niet zouden misstaan in de lange neus van deze Estoque.