SsangYong moderniseert met C200

Door: BV

O

p het Salon van Parijs presenteert SsangYong de C200. Dat is een SUV die zowaar beschikt over een moderne structuur met een zelfdragend koetswerk. Dat lijkt een evidentie, maar het Koreaanse merk gebruikt voor z'n terreinwagens tot op heden nog steeds een ladderonderstel. Deze C200 is overigens ongeveer even groot als de Actyon, maar heeft een meer conventioneel gelijnd vijfdeurskoetswerk. Onder de kap zit een nieuwe tweeliter common-rail dieselmotor die voldoet aan de Euro V-norm en 175pk sterk is. De aandrijving geschiedt permanent op de vier wielen, maar het merk houdt de optie voorwielaandrijving open. De C200 wordt met zekerheid doorontwikkeld voor serieproductie, maar een introductiedatum is bij het merk niet los te weken.