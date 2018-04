Cadillac CTS Sport Wagon

Door: REDACTIE

Cadillac rijdt in Parijs de CTS Sport Wagon in de spots als een Amerikaans alternatief voor de SUV. De luxebreak doet dan ook niet onder aan ruimtelijkheid en veelzijdigheid.

De CTS Sport Wagon deelt de wielbasis (2880 mm) met de bekende CTS Sedan. Een bijzonder kenmerk is de geïntegreerde bagagedrager op het dak. Het middendeel van het dakpaneel buigt omlaag langs de binnenzijde van de dakranden. Hierdoor kunnen de dwarsdragers onopvallend worden geplaatst en ontstaat er een subtiel vineffect aan de achterzijde van de achterpanelen. Verder zijn er de 19-inch velgen en het optionele panoramadak. De CTS Sport Wagon is onmiskenbaar een Cadillac en pas de tweede break in het gamma van het 106-jarige Amerikaanse prestigemerk.

Het interieur van de CTS Sport Wagon leunt grotendeels aan bij dat van de sedan. Zo vinden we het handgemaakt interieur met accenten van sapelihout terug, is er het pop-up navigatiescherm en zorgt een achteruitrijcamera gekoppeld aan het navigatiesysteem voor extra veiligheid.

De verkoopstart voor Europa is gepland voor het voorjaar van 2009. Cadillac belooft ons 2 benzinemotoren en een diesel, alsook keuze tussen twee- en vierwielaandrijving. De CTS Sport Wagon is in basisversie uitgerust met een 3,6-liter V6-motor met directe inspuiting en een vermogen van 227 kW (311 pk). De diesel wordt een compact gebouwde 2,9-liter V6 turbo met dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder, goed voor 184 kW (250 pk).