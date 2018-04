Venturi tweede maal elektrisch: Volage

Door: BV

Venturi heeft met de Fetisch (die nu eindelijk leverbaar is) al een elektrische sportwagen in het gamma. Maar in de toekomst, over een jaar of vier om exact te zijn, wil het bedrijf nog net even hoger mikken. Het heeft een stijlstudie klaar die de voorbode moet worden van een productieversie. Die beschikt niet alleen over vierwielaandrijving door middel van vier elektrische motoren, maar ook over een actieve elektrische demping. Daarbij wordt ook het veerweggebruik van elk wiel actief door een elektromotor gecontroleerd.

Over het vermogen wil Venturi nu nog helemaal niets kwijt. Maar het bedrijf mikt wel op een acceleratietijd van minder dan vijf tellen. Ondanks relatief zware onderdelen (batterijen en elektromotoren hebben nu eenmaal hun gewicht), denken de Fransen het gewicht onder 1,1 ton te kunnen houden.