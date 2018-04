Morgan Space Concept

Door: BV

Als er één merk straditioneel is, dan is het wel de Britse nicheconstructeur Morgan. Het bedrijf bouwt al sinds de tweede wereldoorlog modellen die nog steeds herkenbaar zijn. Maar de jongste jaren waagt het zich ook aan moderne stijltoepassingen, onder meer met de Aeromax. De kleine autobouwer blijft evenwel respect tonen voor z'n geschiedenis. Zo maakt het bedrijf nog steeds gebruik van een houten onderstel.

De Georgische designer Vladimir Kobakhidze vindt dat de verjonging van het merk niet snel genoeg gaat, en kroop daarom zelf even in de virtuele tekenpen. Het resultaat is deze Morgan Space. Een studie die nog steeds herkenbaar is als een Morgan, en vooraan zelfs geïnspireerd is op de eerder genoemde Aeromax. Achteraan slaat de ontwerper een eigen weg in. Als sollicitatie kan deze poging tellen, maar reken er niet op dat de Morgan Space ooit realiteit wordt.