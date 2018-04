Elfin Type 5 Clubman

Door: BV

Sinds Lotus besloot de blauwdrukken voor de beroemde Seven te verkopen, zijn een ganse schare nicheconstructeurs met hetzelfde concept in de bres gesprongen. Niet in het minst Caterham, dat de originele productielijn kon overnemen. In Engeland hebben we ook nog Westfield, in Duitsland Irmscher en Wiessman, Donkervoort in Nederland en in Australië is het Elfin.

Die kleine nicheconstructeur heeft nu een nieuwe versie van de Lotus-cloon klaar. Dat is de Type 5. Eigenaar en racelegende Tom Walkinshaw is beste maatjes met de heren van de Australische GM-dochter Holden en daarom komen nogal wat onderdelen bij GM vandaan. Zo heeft de 750kg sterke Type 5 Clubman dezelfde 260pk sterke turbomotor als de Opel GT. En het eindigt er niet bij. Wie goed oplet herkent in het instrumentarium of de versnellingspook onderdelen die voorheen in Opel's Speedster ingebouwd werden. De Spartaanse tweezitter, die van onder meer een dak en portieren verstoken blijft, is alvast wél bliksemsnel. Het model sprint in 3,7 tellen naar 100km/u.