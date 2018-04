PSA wil budgetauto tegen 2011

Door: BV

PSA, dat is de alliantie tussen Peugeot en Citroën, zal in de voetsporen treden van Renault en een goedkope auto ontwikkelen die gericht is op markten die in volle ontwikkeling zijn. Het model zal gebruik maken van reeds bestaande componenten, net als de Dacia Logan. Het wordt een vijfzitter die in eerste instantie in Turkije of Polen (de groep heeft in beide landen reeds een fabriek) van de band zal lopen. De groep zou voor het model de merknaam Talbot opnieuw in het leven kunnen roepen. Daarover werd eerder al gespeculeerd, maar wellicht wordt het product gewoon als Peugeot én als Citroën aan de klant aangeboden. Dat zal eerst het geval zijn in Oost-Europa, Rusland, Turkije en Noord-Afrika (waar met name Peugeot goed vertegenwoordigd is). Als het product in de smaak valt, staan China en Zuid-Amerika op de lijst. Voor West-Europa zijn er geen plannen.