Lek: de nieuwe Renault Scenic

Door: BV

De autoconstructeurs krijgen het hoe langer hoe moeilijker om hun potjes gedekt te houden. Renault heeft leidzaam moeten ondergaan dat de beelden die het bij het Europese octrooi- en merkenbureau neerlegde ter bescherming van het ontwerp van de derde Mégane-generatie op het web werden gelekt. Eerst voor de vijfdeurs, later nog eens voor de Coupé. En nu gebeurt hetzelfde met de nieuwe Scénic, die wellicht pas op het Autosalon van Genève debuteert. Die maakt uiteraard gebruik van de bodemplaat van de nieuwe Mégane en komt er weerom in twee smaken. Een korte vijfzitter en een zevenzitter die een stuk langer wordt en waarvan de achterste zitplaatsen in de koffervloer opgeborgen kunnen worden. Die haalt de wind uit de zeilen van de grote Espace, maar alle grote monovolumes boeren achteruit.

Bij de architectuur van de Megane horen ook diens motoren. We denken dat de verschillende vermogensversies van de 1.5 dCi dieselcentrale in ons land de verkoopstabellen zullen aanvoeren. Wie nog steeds binnen het dieselgamma liever wat meer vermogen en koppel in de voorraadkast heeft zitten, zal ook een 2.0 dCi kunnen kiezen. De kleine geblazen benzinemotoren doen eveneens hun intrede in de Scénic.