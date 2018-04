Super-Caterham met 500pk uitverkocht

Door: BV

Afgelopen lente lepelde Caterham met de hulp van RS Performance een geblazen 2,4l V8 onder de kap van een superlichte (want met Carbon aangeklede) Super 7. Die Caterham RST-V8 tekent voor de halucinante vermogen-gewichtsverhouding van 1pk per kg. De centrale braakt immers dik 500pk uit en het tweezittertje zet niet meer dan 520kg op de teller. Een sequentiële zesbak stuurt het geweld naar de achtertrein die het pluimgewicht naar 100km/u knalt in niet eens 3 tellen. Bij 240km/u beteugelt een begrenzer het geweld.

Caterham besliste niet meer dan 8 stuks van het exclusieve speelgoed in elkaar te vijzen. En die zouden elk 115.000 pond duur zijn. Caterham meldt nu dat alle exemplaren, voorzien van een verplichte rijstage van twee volle dagen, de deur uit zijn.