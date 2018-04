Caterham Superlight R300 is terug

Door: BV

De Superlight R300 was het meest populaire model van Caterham, maar sinds het de Rover-motoren (de K-Series met een inhoud van 1,8l) niet meer kan gebruiken, was het model niet meer in de catalogus van de Britse nicheconstructeur terug te vinden. Nu is de R300 er weer, ditmaal met een Ford Duratec tweeliter onder z'n lange neus. Het model heeft 175pk en zet niet meer dan 515kg op de weegschaal. Dat betekent dat de vermogen/gewichtsverhouding een indrukwekkende 339pk per ton bedraagt.

De achterwielen laten de paarden op het asfalt los nadat ze door de handbediende zesbak zijn geloodst. De prestaties liegen er niet om; de print hoef niet meer dan 4,5 seconden in beslag te nemen. De topsnelheid van de immer open tweezitter bedraagt 224km/u. Caterham benadrukt ook dat deze Seven nu eens niet specifiek voor het circuit gebouwd is. Z'n (op tal van punten verbeterde) chassis is voornamelijk afgestemd op liefhebbers van kleine kronkelwegen en tourritten. Voor net geen 25.000 Britse Ponden wordt u eigenaar van dit speelgoed.