Eerste beelden nieuwe Nissan 370Z

Door: BV

Nissan onthult op 19 november op de L.A. Autoshow de opvolger van de bijzonder gesmaakte 350Z. Behalve een compleet nieuwe koets en interieur, krijgt die een herwerkte (sterkere) krachtcentrale, zoals de naam -370Z- suggereert. Details over de nieuwe sportieve tweezitter, waarvan ook weer een cabrio op de planning staat, willen de Japanners nu nog niet kwijt. Dat is evenwel voor binnenkort, want begin 2009 staat de nieuweling bij de dealer. De Nissan blijft de focus leggen op sportiviteit. Het bedrijf brengt ook een meer op luxe afgestemde variant van deze 370 Z op de markt onder de merknaam Infiniti, maar voorlopig is niet duidelijk of die ook naar Europa komt.