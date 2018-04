Citroën bedenkt facelift voor C1

Door: BV

Citroën heeft z'n kleinste telg, de C1, drie jaar na de marktintroductie al eens door de mangel gehaald. De C1 bestaat ook nog als Peugeot 107 en Toyota Aygo maar Citroën is het eerste merk dat voor een opfrisser kiest. Sinds juni 2005 wist Citroën voor het model 310.000 klanten te vinden.

Het vernieuwde lijnenspel van de C1 kiest voor meer afronding, vooral door verschillende evoluties van de voorzijde. De blikvanger is een nieuwe grille, die meer afgerond is en vanaf het tweede afwerkingsniveau door een chroombiesje wordt omrand. Meer uitgesneden en rondborstige wieldoppen en achterlichtblokken in een kristal- en antracietkleurenharmonie maken het geheel compleet. Afhankelijk van het land worden twee nieuwe kleuren (mica-grijs en electra-blauw) aan het kleurenpalet toegevoegd.

Aan de binnenzijde vinden we twee nieuwe stoffencombinaties, enerzijds met overwegend donkerblauw en anderzijds met bordeaux-rood als hoofdtint. Een derde, topuitrusting wordt geïntroduceerd, met een afwerking in leer en alcantara. Dit topniveau wordt standaard ook met lichtmetalen velgen, een audio-installatie en airco bedacht. In het ganse gamma krijgt het bedieningspaneel onder de centrale console een nieuwe bedrukking die volgens het merk beter afleesbaar is en moderner overkomt. Tot slot is de toegang tot de koffer geoptimaliseerd door een grotere vrijmaking van de hoedenplank.

Bij de motoren wijzigt er niets. De benzinerijder krijgt een 1.0i met 68pk aangerijkt met een verbruiksgemiddelde van 4,5l (106gr/CO2/km). Dieselen kan met een 1.4 HDi met 55pk, goed voor slechts 4,1l/100km maar met een iets hogere CO2-emissie (109gr/km).