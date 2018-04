Iemand een Insignia van Buick?

Door: BV

s="internalLink" title="GM verliest 45% in VS maar staat niet alleen" href="/nieuws/12844-gm-verliest-45-in-vs-maar-staat-niet-alleen">General Motors heeft het misschien moeilijk, maar het zet wel een boel nieuwe synergiën op. Zo zal de fonkelnieuwe Opel Insignia nu ook in China van de band lopen. Het gaat om een samenwerking met het Chinese SAIC. Het model verschijnt er onder de merknaam Buick met typenbenaming Regal. De Insignia is voor de gelegenheid mild aangepast. Het front krijgt een nieuwe grille, er zijn andere velgen en buitenspiegels en aan de binnenzijde is de verlichting niet rood of wit maar blauw. De Buick gaat voorlopig nog niet naar de Amerikaanse markt. Als er plannen zijn voor de Insignia (als Saturn?), dan houdt GM die nog even voor zich.