GM vraagt overheidssteun

Door: BV

De tanende Amerikaanse en Europese automarkt heeft grote gevolgen voor General Motors. Dat zag afgelopen week nog de waarde van z'n aandeel met 24% dalen na rapporten van analisten. De Amerikaanse GM-topman Wagoner heeft aan de Amerikaanse overheid dringend om financiële bijstand gevraagd. En het bedrijf kan daar niet op wachten tot Obama in het Witte Huis de touwtjes in handen heeft. Het bedrijf leed tijdens het derde kwartaal 6,9 miljard dollar verlies, en heeft nu nog hooguit 16,2 miljard dollar in kas, terwijl de gigant een operationele cashflow van minimaal 11 miljard dollar nodig heeft. Dat betekent dat de geldreserve binnen ‘enkele weken' opdroogt en het concern niet meer kan functioneren.

Aan de Duitse regering heeft General Motors inmiddels maatregelen gevraagd om de verkoop van auto's te stimuleren. Die vraag komt na een oproep van alle Europese autofabrikanten aan de Europese instanties. Het bedrijf denkt onder meer aan een recyclagebonus. Een systeem dat in ons land al tijden in voegen is.