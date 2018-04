GM verliest 45% in VS maar staat niet alleen

Door: BV

Het is niet alleen de Europese of de Belgische automarkt die achteruit boert, in de VS krijgt het segment meer dan rake klappen. En helaas voor het Amerikaanse publiek, zitten de Amerikaanse autobouwers in de hoek waar de verliezen het grootst zijn. Zo boert Ford er in vergelijking met oktober vorig jaar 30% achteruit en sub-merk Mercury ziet z'n afzet zelfs gehalveerd worden. Bij General Motors is het nieuws nog minder goed. De ganse groep boert er liefst 45% achteruit. Hummer spant de kroon (-65%), maar ook voor de andere merken van de motorgigant is het nieuws niet goed. GMC gaat 52% achteruit, Cadillac duikt 55% in het rood, Saturn duikt exact even veel in het negatief en Chevrolet ziet z'n afzet met ruim 40% slinken. Bij GM wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar GMAC, de financiële instelling van GM die voor het grootste deel eigendom is van investeringsmaatschappij Cerberus. Die had besloten van alleen nog autoleningen toe te staan aan klanten met een goed kredietwaardigheid, en dat heeft grote gevolgen voor het aantal ondertekende bestelbonnen.

Goed nieuws is er eigenlijk alleen voor Audi, dat 0,3% groeit, en Mini dat z'n afzet in de VS afgelopen maand zag verdubbelen in vergelijking met oktober vorig jaar. BMW komt er vanaf met een daling van hooguit 8,5%, VW zakt niet eens 8% en beiden mogen zich daarmee gelukkig prijzen. De andere merken, of ze nu Amerikaans, Koreaans, Japans of Europees zijn, krijgen allen klappen. Porsche halveert z'n afzet, Mercedes duikt goed 34% omlaag, Kia zakt 38%, Toyota krimpt met 21% in elkaar, Volvo ziet z'n afzet met 52% teruglopen en ook Chrysler kijkt tegen een halvering van z'n cijfers aan.