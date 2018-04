Nieuwe instapmotor VW Phaeton

Door: BV

Volkswagen blijft z'n Phaeton fijnslijpen. Het model wordt nu op een nieuwe instapmotor getrakteerd. De 3,2l V6 ruimt de baan voor een 3,6l met dezelfde architectuur. Dat is 280 in plaats van 241pk sterk en beschikt over directe inspuiting. Het vlaggenschip rept zich naar 100km/u in 8,6 tellen en heeft een begrenzer nodig om de topsnelheid op 250km/u te houden. Het verbruiksgemiddelde zakt ook een beetje en tikt nu af op 11,7l/100km. Dat staat voor een CO2-emissie van 273gr per kilometer (tegen 288gr/km voor de oude 3,2).

De opfrisbeurt brengt de Phaeton eveneens opgewaardeerde infotainmentsystemen, nieuwe velgen, lakkleuren die de laatste trends volgen en een gewijzigde grille, al moet je goed kijken om het verschil te zien.