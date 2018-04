Gesnapt: break van nieuwe Mercedes E

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs pakte Mercedes uit met de ConceptFascination. De neus met dubbele optieken diende duidelijk als opwarmertje voor die van de volgende E-Klasse-generatie. Die zal debuteren als berline, maar kort erna gevolgd worden door de break. De lijnen daarvan zullen nauw aanleunen bij de van de Concept die Mercedes in de lichtstad aan het publiek voorschotelde. Op deze beelden, die eerder deze week door twee oplettende lezers in de buurt van Stuttgart werden geschoten, blijkt alvast dat de gebogen gordellijn van het studiemodel het tot serieproductie schopt. De break is inmiddels zo goed als productierijp.