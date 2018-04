Vierdeurs Ford Fiesta

Door: BV

In West-Europa moeten we het stellen met de drie- en vijfdeursversies van de Ford Fiësta. Dat komt omdat we het nu eenmaal niet begrepen hebben op sedans, en al helemaal niet in het instapsegment. Andere regio's, zoals Zuid-Amerika, Oost-europa en Azië zien wel graag een auto met een echte kofferklep. Voor die regio's bouwt Ford de Fiësta Sedan, die vandaag in China werd voorgesteld. Het model komt daar eerst op de markt, met productie in Nanjing, en zal later ook in Thailand en Mexico geproduceerd worden. De structuur en techniek is nagenoeg identiek aan die van de vijfdeurs.