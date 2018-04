Porsche Panamera niet in Detroit of Genève

Door: BV

De Porsche Panamera kende al een behoorlijk lange eerste introductie, maar hoewel het model inmiddels in al z'n glorie onthuld is, laat een publieksdebuut van de exclusieve vierdeurs op zich wachten. Porsche had dat kunnen organiseren op het Autosalon van Detroit, begin volgende maand, maar zoals bekend is de sfeer daar momenteel niet zo goed. En nu duiken berichten op dat de Panamera zich ook nog niet op het Autosalon van Genève zal onthullen. Het merk geeft de voorkeur aan het Autosalon van Shanghai. In China kijkt Porsche dit jaar nog tegen een verdubbeling van de afzet aan. In nagenoeg elke andere regio, en zeker in de VS en Europa, daalt de aanhang van het merk.