Audi presenteert A5/S5 Cabrio

Door: BV

Audi heeft de eerste officiële informatie over de dakloze versie van de A5 -en z'n sportieve evenknie de S5- op de wereld losgelaten. Het model krijgt de beschikking over een stoffen afdekkap. BMW en Volvo schakelden eerder al over op een metalen klapdak, maar onder meer Mercedes en Saab, dat met de 9-3 Convertible nog steeds goed scoort, houden vast aan een dak in canvas.

De structuur wordt vanzelfsprekend bij de A5 geleend, al roept het scalperen van het dak natuurlijk om extra vertevigingen. Die zijn door Audi grotendeels uitgevoerd in hoogwaardig staal. Daar heb je minder van nodig en dat zorgt ervoor dat het gewicht niet helemaal de pan uit swingt. Om die reden zijn ook de vleugels uitgevoerd in aluminium.

Het aanbod vangt aan bij een 1.8 TFSI met 160pk, erboven positioneert Audi twee vermogensversies van de 2.0 TFSI, goed voor 180pk en 320Nm of 211pk en 350Nm. De instapper is er alleen handgeschakeld, de 2.0 TFSI bestaat met drie tranmissies; handbediend, multitronic of S-Tronic (in combinatie met quattro vierwielaandrijving). De 3.2 V6 FSI met 265pk en 330Nm zoekt de aansluiting met de S5. Daarin zit een nieuwe krachtcentrale en dus niet de 4.2l grote V8 uit de gesloten S5. Het nieuwe blok is een geblazen 3.0l V6 met 333pk en 440Nm. Dit blok zal op termijn de V8 uit de S5 mét dak vervangen. De sprint blijft sowieso onder de 10 tellen. De atmosferische V6 heeft slechts 6,9 tellen nodig en de S5 doet het in 5,6 seconden. Dieselen kan met een 2.7l V6 TDI met 190pk en 400Nm bij slechts 6,3l/100km en er is ook nog een 240pk en 500Nm sterke 3.0 V6 TDI die de cabrio in 6,4 tellen naar 100km/u katapulteert.

Aan boord biedt de A5 Cabrio plaats voor vier volwassenen. En omdat zo'n stoffen dak makkelijker op te bergen valt, kan er ook nog behoorlijk wat bagage mee. De koffer slikt 320l. De achterbank is neerklapbaar en doet het volume toenemen tot 750l. De kap is geheel geautomatiseerd, zoals dat hoort in deze klasse. Het geheel openen of sluiten neemt hooguit 17 tellen in beslag. En het kan al rijdend, tot een snelheid van 50km/u. De A5 Cabrio wordt pas leverbaar in het tweede kwartaal van volgend jaar. Dat is dan net op tijd voor het zomerseizoen.