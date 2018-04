Eerste beeld Honda Insight

Door: BV

Honda heeft de eerste foto van z'n Prius-killer, de Insight vrijgegeven. Het model zal z'n werelddebuut beleven op de Detroit Motor Show, die begin januari doorgaat. Het is de productieversie van de Insight Concept die in oktober op het Autosalon van Parijs te zien was.

Aan boord is ruimte voor vijf personen. De aandrijving is voor rekening van Honda's IMA aandrijflijn. Die combineert een benzinemotor met een elektrisch aggregaat. Het systeem wordt reeds gebruikt in de Civic Hybrid, maar is ditmaal compacter. Een interactief ‘Ecological Drive Assist System' moet de bestuurder motiveren om zo zuinig mogelijk van a naar b te navigeren. In de VS komt dit nieuwe model volgend voorjaar op de markt. Een Europese versie staat eveneens op de planning.