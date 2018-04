Kroymans stopt import Cadillac, Corvette, Hummer

Door: BV

De Europese import van de GM-merken Hummer, Cadillac en Corvette is sinds vorig jaar in handen van de Nederlandse Kroymans -groep. Die baat onder meer garagebedrijven uit, heeft participaties in leasingmaatschappijen en verzorgt de verdeling van een aantal nichemerken over het Europese grondgebied. Sinds vorig jaar horen Hummer, Cadillac en Corvette daarbij, maar dat avontuur wordt nu al afgebroken. De bijzonder lauwe ontvangst van nieuwe Cadillac producten als de BLS en de auto-crisis worden met de vinger gewezen. Kroymans heeft het moeilijk om z'n voorraad Hummers en Corvettes te slijten, laat staan te voldoen aan de vorig jaar gestelde verkoopsdoelstellingen.

De import van voornoemde merken wordt niet geheel stopgezet. De Europese GM-organisatie die opereert vanuit het Zwitserse Zurich, neemt vanaf 1 januari de activiteiten waar. Hummer, Cadillac en Corvette vinden momenteel hun weg naar de klant via separate garages, maar het is onduidelijk of dat ook in de toekomst nog het geval zal zijn.