Nieuwe Mercedes E-Klasse gelekt

Door: BV

Mercedes is zo goed als klaar met de nieuwe E-Klasse. Het merk wierp zelf al licht op het lijnenspel van het model en zelfs de break-versies, die wat later op de markt komen, zijn al gespot. Maar officiële beelden zijn er nog niet. Tot nu, want de eerste foto's van model zijn op internet opgedoken. De eerste gegevens lost Mercedes zelf in januari rond de Detroit Motorshow, maar de officiële première is pas in maart op het Autosalon van Genève voorzien. De E krijgt ditmaal een uitgebreidere familie. De CLK Coupé en Cabrio worden immers weer in het E-gamma geïntegreerd.