Chrysler valt, volgt GM?

Door: BV

Gisteravond laat heeft de overwegend republikeinse Amerikaanse Senaat het reddingsplan van 15 miljard dollar tijdelijke overbruggingskredieten voor de "Big Three" - Ford, GM en Chrysler - afgeschoten. Het geld zou de Amerikaanse autosector tot de lente zuurstof geven. Dan zou de Democraat Obama, die reeds te kennen gaf de sector ter hulp te zullen schieten, voor een langetermijnoplossing moeten zorgen. De beslissing van de Senaat heeft de buitenlandse beursindexen flink in het rood geduwd, en New York verwacht een zwarte dag.

Ford heeft van de ‘njet' het minste last. Dat heeft de jongste tijd al behoorlijk wat merken verkocht en beschikt daarom over de beste cashpositie van de drie. Het houdt Volvo bovendien in de etalage (voor 6 miljard dollar), en dat zou voldoende zijn voor het Blauwe Ovaal om te overleven. Chrysler en GM hebben onvoldoende kapitaal om het einde van het jaar op eigen kracht te halen.

Enkele dochterbedrijven, als Saab en Volvo zijn in eigen land reeds steun toegezegd. Chrysler ziet zich nog vandaag genoodzaakt om "Chapter 11" aan te vragen. Dat is de Amerikaanse equivalent van de bescherming tegen schuldeisers, maar ze moet door de rechtbank goedgekeurd worden. Het is de allerlaatste strohalm voor een bedrijf dat afstevent op het faillisement. Bij GM luidt het dat die optie overwogen wordt, al is evenmin uitgesloten dat het bedrijf -weliswaar met het oog op een doorstart met een slankere organisatie (waarbij niet gezegd wordt welke merken daarvan deel zouden kunnen uitmaken)- meteen het failliet aanvraagt. De komende uren of dagen volgt daarover wellicht meer nieuws.