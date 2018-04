Rinspeed met 1-2-3-zitter in Genève

Door: BV

Het Zwisterse Rinspeed pakt graag uit op het Autosalon van Genève. De Zwitserse tuner en Porsche-specialist toonde in het verleden al een uitschuifbare auto, een auto die kon varen, een Lotus die kon duiken en een Porsche die tegelijk coupé en pick-up was. Dit jaar shotelt het bedrijf ons een 1-2-3-zitter voor. Een gestroomlijnde automobiel die naargelang de configuratie plaats biedt aan één, twee, of drie inzittenden. De truuk is een aanpasbare daklijn en achterkant. Met één inzittenden aan boord is deze Ichange gedoopte creatie een sportwagen die zo dicht mogelijk de druppelvorm benadert. Willen meer mensen plaatsnemen dan komt de achterkant van het passagierscompartiment omhoog om ruimte te maken. Rinspeed noemt dat de "trick-tail".

De Ichange is uitsluitend opgetrokken uit lichtgewicht componenten en laat zich voortbewegen door een elektromotor. Die is goed voor 177pk.