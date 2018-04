Rinspeed doorkruist Kanaal op 4 wielen

Door: REDACTIE

et Zwitserse Rinspeed presteerde het om het Kanaal over te steken met een sportwagen en reed zich daarmee meteen binnen in het ‘Guinness Book of Records’.

De stunt vond plaats op woensdag 26 juli tussen het Britse Dover en het Franse Sangatte, een uiterst drukke vaarroute voor de scheepvaart. Toch loodste Frank M. Rinderknecht, eigenaar van Rinspeed zijn wagen al slalommend tussen de schepen, in precies 193 minuten en 47 seconden naar de overkant. De amfibiewagen was een geheel nieuw concept, voor het eerst getoond tijdens het autosalon van Genève in 2004, dat de naam ‘Splash’ droeg. Anders dan gebruikelijk bij amfibiewagens vaart de ‘Splash’ niet door het water, maar legt zich met behulp van uitzwaaiende vleugels op het watervlak. Om de Noordzee te trotseren diende de conceptcar wel enkele grondige aanpassingen te ondergaan. Rinspeed riep daarvoor de hulp in van technologiepartners, waaronder ‘Bayer MaterialScience’ voor de kunststoffen die het water uit het voertuig moesten houden.

Voor de aandrijving zorgde een 140 pk (bij 7000 tr/min) sterke 750 cc 2-cilinder Weber-motor. Het max. koppel bedraagt 150 Nm bij 3500 tr/min. Daarmee haalt de ‘Splash’ snelheden tot 80 km/u, wat op zee voor keiharde schokken zorgt als de koets in aanraking komt met de minste watergolf.