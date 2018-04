Nissan Qashqai +2 met 1.5 dieselmotor

Door: BV

Nissan biedt het gamma van de Qashqai +2 -dat is de versie voor zeven personen- uit met een 1.5l dCi dieselmotor. Die levert 103pk en heeft een CO2-uitstoot van 149gr/km (of een verbruiksgemiddelde van 5,7l/100km). Het blok wordt gecombineerd met een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. Goed voor een top van 170km/u en een niet bepaald flitsende acceleratietijd van 13,3 tellen. De uitrusting is gelijk aan die van de andere Visia, Tekna en Tekna Pack Executive-uitvoeringen, op de stabiliteitscontrole na. Die is immers standaard op de tweelitermotoren (op benzine of diesel), maar enkel het hoogste uitrustingsniveau van de 1.5 dCi krijgt ESP standaard. Op Tekna is het een optie en op de Visia is het niet verkrijgbaar. De Qashqai +2 1.5 dCi wordt leverbaar vanaf € 24.100.