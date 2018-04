Nissan Qashqai +2: plaats voor 7

Door: BV

Nissan mag tevreden zijn over de Qashqai. Het model kwijt zich uitstekend van z'n taak als zowel vervanger van de Almera als de Primera. Sinds z'n lancering zijn er in Europa reeds 170.000 gesleten. De fabriek in het Britse Sunderland heeft zelfs een extra shift moeten inlassen om de leveringstermijnen binnen de perken te houden. Nissan wil dat succes uiteraard graag bestendigen nu ook de concurrentie in het segment actief begint te worden. De Qashqai moet reeds de VW Tiguan in z'n rangen dulden, Ford stelt de Kuga op en de komende jaren zullen er alleen meer concurrenten op de markt komen. Nissan gaat ondertussen een stap verder en brengt een Qashqai met zeven zitplaatsen op de markt. Die twee extra plaatsen vinden we in de koffer, maar dat heeft wel heel wat voeten in de aarde.

De Qashqai +2, zoals de constructeurs deze versie doopten, is immers langer dan de reeds gekende Qashqai. De wielbasis is 13,5cm groter en de totale lengte neemt goed 22cm toe. Om hoofdruimte voor de derde zitrij (een bank die in de vloer verdwijnt als je ze niet nodig hebt) loopt het dak langer door. De zevenzitter is daardoor meer dan 3cm hoger dan de tot nog toe gekende vijfpersoonsversie. De middelste zetelrij is aangepast. De zitplaatsen zijn individueel (40/20/40) neerklapbaar en het geheel is over 10cm verschuifbaar. De knieruimte is er in het beste geval 23mm meer dan bij de vijfdeursversie. De neus deelt de grote +2, op de grille na, met de gewone Qashqai. Maar achter de A-stijl is alles anders. De portieren zijn groter en hoekiger, de kofferklep is specifiek en uiteraard geldt hetzelfde voor de achterbumper. De drie beschikbare uitrustingsversies van het huidige aanbod worden overgenomen, al zit de nieuweling wat beter in de uitrusting. Een panoramisch glazen dak (nog 14cm langer dan dat van de vijfzitter), donker getinte achterruiten en dakrails zijn standaard.

De twee achterste zitjes kan je niet als volwaardig bestempelen. Nissan geeft zelf aan dat ze slechts geschikt zijn voor mensen tot 1,6m lengte. De zetels verdwijnen wel afzonderlijk in de koffer. Daarin past maximaal 500 liter. Dat is 90 liter meer dan bij de Qashqai. Door de nieuwe achterdeur en aangepaste binnenpanelen neemt de laadhoogte met 1,3cm toe en is de laadopening zelf liefst 22cm breder.

Nissan neemt niet alleen de uitrustingen van de Qashqai over. Het adopteert ook de techniek. Dat betekent dat de Qashqai +2 leverbaar wordt met zowel voor- als vierwielaandrijving, twee benzine- en even veel dieselmotoren. De instapper is een 1.6l grote viercilinder die 115pk en 160Nm levert. De tweede benzine puurt 140pk en 200Nm uit 2 liter longinhoud. Dieselen kan met de 1.5 dCi. Die is goed voor 106pk en 240Nm. Ook hieer bestaat er een tweeliter. Die houdt 150pk en 320Nm achter de hand. De 1.6 benzine krijgt een handgeroerde vijfbak. De 2-liter en beide diesels worden standaard ook met de hand geschakeld maar beschikken over zes versnellingen. De vierwielaangedreven 2.0l benzine is leverbaar met een traploze CVT-automaat en de identieke dieselversie kan met een conventionele automaat met zes verhoudingen uitgerust worden.

