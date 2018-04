Honda, Subaru en Suzuki snijden in autosport

Door: BV

Het leidt geen twijfel dat de deelname van Subaru aan het Wereldkampioenschap Rally bepalend was voor de naam en het imago van het merk. De Impreza, waarmee over een periode van 19 jaar zes wereldtitels werden binnengehaald, en de voor de weg bestemde WRX en STi-edities danken er hun haast iconische status aan. Maar het is uit met de pret. Subaru trekt zich, om voor de hand liggende economische redenen, met onmiddellijke ingang terug uit het WRC. En het staat daarmee niet alleen.

Suzuki kondigde gisteren al z'n vertrek uit dezelfde ere-rallydivisie als Suzuki aan. Ook hier worden noodzakelijke besparingen aangehaald om de stekker uit het project te trekken. De Japanners deden hun ding in het wereldkampioenschap sinds 2002, eerst met de Ignis Super 1600 (in de junior-klasse) en vorig jaar met de SX4 in de koningsklasse.

Honda zette vorige week al z'n F1-team in de etalage, maar meer dan een maand tijd geeft het Japanse automerk niet. Daarvoor moet een overnemer gevonden hebben. Het zijn vooral de dalende Amerikaanse autoverkopen die de geldbron voor het team doen opdrogen. Aan seizoen 2009 begint Honda met zekerheid niet.