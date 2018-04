Drie Chinezen, een Amerikaan en een Zweed

Door: BV

Om extra financiële ademruimte te krijgen wil het Amerikaanse Ford van z'n Zweedse dochter Volvo af. Een transactie waarmee zo'n 6 miljard dollar gepaard zou gaan. Het merk is eerder al in de etalage gezet en ondanks de onzekere economische situatie blijken er toch overnamekandidaten te zijn. Niet minder dan drie Chinese autobouwers hebben nog centen over voor een Europees premium-merk. Ford praat met zekerheid met Geely, SAIC en een nog onbevestigde derde partij. Over het verloop van de besprekingen is heden evenwel niets geweten.