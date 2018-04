Nieuwe Mercedes Gullwing begin 2010

Door: BV

Dat Mercedes werkt aan een opvolger voor de SLR McLaren supersportwagen is bekend. En het merk met de Ster gaat daarvoor solo. McLaren ontwikkelt op eigen houtje niet één maar tenminste twee nieuwe sportbolides, waarvan de krachtigste tenminste moet kunnen tippen aan de nog steeds briljante McLaren F1 driezitter.

Mercedes' eigen SL heeft een bloedlijn die teruggaat tot de oer-SL zoals die in 1954 werd voorgesteld, maar de vleugels van dat exemplaar werden al in 1957 bij de introductie van de eerste roadster geknipt. Mercedes werkt echter hard aan een spirituele opvolger voor de meest gegeerde klassieke Mercedes aller tijden; een exemplaar mét vleugeldeuren dat technisch minstens even geavanceerd is als de gullwing destijds. Er zijn al grondig gecamoufleerde prototypes gespot, maar nu heeft het merk zich voor het eerst uitgelaten over een introductiedatum. De tot de verbeelding sprekende bolide wordt eind 2009 of begin 2010 in de catalogus geparkeerd. Daarmee ligt een première op het Autosalon van Frankfurt in september van volgend jaar voor de hand.