Het doek valt voor Mercedes SLR McLaren

Door: REDACTIE

Volgend jaar valt het doek voor de Mercedes SLR McLaren. Dat heeft de Engelse pers opgevangen. De stap is ook volstrekt logisch, want na een gesloten en roadster-versie, een snellere variant en een gelimiteerde oplage is het concept ‘uitgeput'. De gesloten SLR wordt al sinds eind vorig jaar niet meer gebouwd. Er volgen nu nog hooguit 200 Roadsters. De productie zelf is altijd onder Mercedes' verwachtingen gebleven. Dat wou jaarlijks tot 500 SLR bouwen, maar 2007 was met 275 stuks al een topjaar.

McLaren blijft alvast niet bij de pakken zitten en werkt weer aan een supersportwagen, de feitelijke opvolger van de McLaren F1, in eigen naam. En Mercedes zelf is met een andere partner plannen voor een SLR-opvolger aan het uitdokteren.

