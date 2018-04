SSC Ultima Aero met 1287pk

Door: BV

De SSC was met z'n 1183pk al niet al bepaald kinderachtig, maar meer is beter zullen de heren van Shelby SuperCars (SSC dus) gedacht hebben. Ze zijn nog eens met het vergrootglas over de biturbo V8 gegaan en hebben dik 100pk extra gevonden. De centrale braakt nu 1287pk uit. Om dat alles een beetje koel te houden scheppen in carbon uitgevoerde luchthappers 20% meer lucht. De prestaties zijn bepaald niet kinderachttig. De sprinttijd tot 100km/u wordt niet opgegeven, maar z'n topsnelheid van -ahum- 423km/u spreekt boekdelen.