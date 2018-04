De VAB-gezinswagens van het jaar (upd)

Door: BV

Tijdens de eindejaarsperiode onthult de VAB traditiegetrouw de resultaten van z'n gezinswagenverkiezing. Net als de afgelopen jaren is er niet één laureaat, maar wordt een winnaar in twee prijsklassen verkozen. Een categorie compacte gezinswagens met een maximumprijs van € 15.000 en de grotere gezinswagens in de prijscategorie tot € 25.000. De autoconstructeurs schreven dit jaar niet minder dan 26 modellen in; een record. De ingeschreven wagens werden beoordeeld door een grote professionele jury enerzijds én -uniek- een aantal Belgische gezinnen.

In de categorie tot € 15.000 haalde de nieuwe Ford Fiësta de derde plaats met 157 punten, scoorde de Hyundai i30 de tweede plaats met 161 punten en werd de vernieuwde Honda Jazz -die eerder al won- eerste met 167 punten. De Jazz overtuigt met z'n ruimte-aanbod, moduleerbaarheid, soepele benzinemotor en de goede zichtbaarheid rondom.

In de categorie tot € 25.000 gaat de hoofdprijs naar de Skoda Superb die met 222 punten afgetekend wint. Belangrijk omdat de Skoda de beschikt over de compacte 1.4l turbo-benzinemotor. Een gezin betitelt de centrale zelfs als het eerste alternatief voor dieselend België. Vanzelfsprekend waren ook het plaatsaanbod (dat achteraan bijzonder riant is) en het koffervolume doorslaggevende argumenten. De Ford Mondeo strandde met 197 punten op de tweede stek en Citroëns C5 schopt het tot het laagste ereschavot met 191 punten.