Maserati Quattroporte Sport GT S

Door: BV

Maserati heeft een nieuwe versie van de Quattroporte verzonnen. Die heet Sport GT S, en omdat een excuus in zo'n geval altijd leuk is, verwijst deze editie naar de 70ste verjaardag van Maserati's eerste overwinning in de Indy 500.

De sturing van de 4,7l V8-motor werd nog eens onder de loep genomen. Daardoor levert de centrale nu 438pk. En de ingenieurs bogen zich eveneens over de software die de versnellingsbak bestuurt. Om de sportiviteit te benadrukken zijn de dempers en veren rondom aangepast en is de wagenhoogte gereduceerd. De uitlaat produceert een diepe, grommende sound en -zoals dat tegenwoordig gaat- wordt die door pneumatische kleppen veroorzaakt.

Het uiterlijk krijgt een meer agressieve uitstraling. De grille is nieuw, uitgevoerd in zwart en voorzien van holle verticale lamellen. Het obligate Drietand-logo is voorzien van rode accenten. De koplampen krijgen een metallic titanium behuizing en de afwerking van het koetswerk is van het type shadowline (lees: zonder chroom). Aan de binnenzijde ontwaren we sierlijsten in een titaniumtint en nieuwe stoelen die in een combinatie van leder en geperforeerd Alcantara zijn uitgevoerd.