Audi A7 in Detroit

Door: BV

Officiële informatie is er nog niet. Die houdt Audi nog even achter de hand, maar intussen is wel uitgelekt dat Audi op het Autosalon van Detroit een studiemodel voor de nieuwe A7 vierdeurs coupé zal tonen. De A7 hoort tussen de A6 en A8 in te passen, en zou z'n techniek bij de A6 lenen. De vierdeurs coupé moet de Mercedes CLS tegengas geven en zou in de toekomst ook nog concurrentie kunnen krijgen van de productie versie van de BMW CS. Die laatste zou gebruik maken van de techniek van de nieuwe 7-Reeks en zoekt het dus waarschijnlijk hogerop. BMW heeft de ontwikkeling van de dynamisch gelijnde super-vierdeurs officieel stopgezet, maar omdat er recentelijk nog prototypes van het model gespot zijn, was die informatie wellicht bedoeld om de concurrentie op het verkeerde spoor te zetten. Audi's creatie zou eind volgend jaar of ten laatste begin 2010 bij de dealer moeten staan.