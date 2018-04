BMW CS Concept geschrapt

Door: BV

De tegenvallende verkopen, zowel in de VS als in Europa, wegen ook op de resultaten van BMW. Dat maakte vandaag z'n resultaten voor het derde kwartaal bekend. En hoewel de omzetdaling nog binnen de perken blijft, weegt de tanende verkoop (die nu ook in ons land voelbaar is) wel gevoelig op de winstcijfers. Het afgelopen kwartaal daalde die net geen 63%. BMW heeft z'n winstverwachtingen voor het ganse jaar nu met 39,7% bijgesteld.

De tegenvallende economische situatie heeft z'n invloed op het modelprogramma van de constructeur. Om z'n uitgebreide motorenprogramma in stand te kunnen houden, overweegt BMW z'n centrales ook aan andere merken te leveren. Onder meer Mercedes, dat eerder z'n ontwikkelingsprogramma voor z'n grootste motoren stopzette, heeft interesse in de krachtigste BMW-centrales. Het merk heeft ook aangekondigd de CS Concept, een vierdeurs coupé op basis van de fonkelnieuwe 7-Reeks, niet door te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Het model zou zich in de toekomst met onder meer de Aston Martin Rapide en Porsche Panamera gaan meten, maar voldoet nu niet meer aan de interne rendabiliteitseisen. BMW zegt ook dat dit jaar niet met verlies zal afsluiten en dat het nog steeds van plan is z'n langetermijndoelstellingen (2010 - 2012) te halen.