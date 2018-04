Saab 9-5 Griffin

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit rijdt Saab een speciale uitgave van de 9-5 voor. Dat model is zo goed als fin de carrière en leuk aangeklede edities moeten de vraag wat opkrikken. Onder de kap zit de geblazen 2,3l viercilinder benzinemtoro van het merk. Die is goed voor 260pk. De uiterlijke kenmerken omvatten een zwarte lak, sierlijsten in mat chroom, specifieke vijfspaaks 17-duimswielen, een achtervleugel en specifieke badges.

In het interieur zijn de wijzigingen eveneens subtiel. Hier glanzen de sierlijsten en zijn de tapijten, lederen zetels, stuurwiel en handremhendel voorzien van contrasterende elementen.