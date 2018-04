Lotec Sirius is serieuze supercar

Door: BV

Vooral bij de liefhebbers van tuning, en dan nog specifiek bij Mercedes-adepten, doet de naam Lotec een belletjes rinkelen. Het Duitse bedrijf heeft dan ook vooral naam gemaakt in het opvijzelen van auto's met de Ster. Maar de Duitsers hebben ook een sportauto in het gamma. Eén die je niet vaak op de openbare zal zien. Gezien z'n prijskaartje, de oplage die op één hand te tellen is en het feit dat meer dan 1.000pk nu eenmaal niet altijd ‘handig' is.

Het exclusieve clienteel voor de Sirius gedoopte supercar, heeft in 2009 alvast een reden om z'n geldbuidel boven te halen. Lotec heeft immers een nieuwe versie klaar. Die wordt vermoedelijk nog steeds aangedreven door een evolutie van de 6,0l V12 biturbo, omdat donor Mercedes weinig in huis heeft dat potiger is, maar het vermogen zal ongetwijfeld uitstijgen boven het maximum van 1.200pk, zoals dat tot op heden het geval is. Hoe de Lotec daarmee presteert? Euh... snel. Details zijn er nog niet.